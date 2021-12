Polizei Düren

POL-DN: Coronaversammlungen in Düren und Jülich

Düren/Jülich (ots)

Am Montagabend beschäftigten gleich vier Versammlungen die Polizei des Kreises Düren.

In Jülich gingen 40 Personen gegen die Coronamaßnahmen angemeldet auf die Straße. Zeitgleich versammelten sich 15 Personen zu einer Kundgebung unter dem Motto: "Jülich solidarisch gegen Fake-News und Corona Hetze!" Beide Versammlungen in Jülich verliefen in der Zeit von 18:20 Uhr bis 18:50 Uhr friedlich.

In Düren wurde eine Kundgebung unter dem Motto "Unterstützung der Coronaauflagen" ab 18:30 Uhr angemeldet. In der Spitze befanden sich am Kaiserplatz Ecke Markt 130 Personen, um für die Einhaltung der Coronaauflagen zu demonstrieren. Gegen 19:00 Uhr versammelten sich etwa 200 Personen mit Kerzen zu einem Spaziergang durch die Innenstadt auf dem Kaiserplatz. Die Polizei geht in diesem Fall derzeit von einer nichtangemeldeten Versammlung aus und begleitete die Gruppe zusammen mit dem Ordnungsamt der Stadt Düren. Im weiteren Verlauf kam es zu kurzfristigen, verbalen Auseinandersetzungen, welche die Polizei deeskalieren konnte.

Gegen 19:30 Uhr wurde die Kundgebung zur "Unterstützung der Coronaauflagen" durch den Anmelder für beendet erklärt. Gegen 20:15 Uhr hatten sich alle Beteiligten entfernt. Verstöße gegen das Versammlungsgesetz werden derzeit geprüft und gegebenenfalls zur Anzeige gebracht.

