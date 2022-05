Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbrüche in Wohnhäuser - Polizei hofft auf Zeugenhinweise

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Mörse, Wittenberger Straße

06.05.2022, 15.15 Uhr bis 07.05.2022, 18.15 Uhr

Wolfsburg, Klieversberg, August-Bier-Weg 07.05.2022, 09.00 bis 08.05.2022, 20.15 Uhr

Am Wochenende wurde in zwei Wohnhäuser in Mörse und am Klieversberg eingebrochen. Die Ermittlungen dauern an.

Der erste Einbruch wurde der Polizei am Samstagabend gemeldet. Unbekannte Täter nutzten die Abwesenheit der Hausbesitzer in der Wittenberger Straße aus und verschafften sich über ein Küchenfenster, welches zuvor aufgebrochen wurde, Zugang zum Haus. Dort wurden alle Räume durchsucht. Die genaue Höhe des Diebesgutes steht noch nicht fest. Nach bisherigen Ermittlungen verließen die Einbrecher durch den Garten das Grundstück in Richtung Jerichower Straße.

Am Sonntagabend entdeckte ein Besitzer im August-Bier-Weg, dass in sein Haus eingebrochen worden war. Bei einer näheren Inaugenscheinnahme stellte er fest, dass alle Räume durchwühlt worden waren. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein geringer Bargeldbetrag sowie Schmuck entwendet.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge an den Örtlichkeiten gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/4646-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell