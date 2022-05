Polizei Wolfsburg

POL-WOB: 31-jährige Helmstedterin fährt mit E-Scooter und hat Heroin konsumiert. E-Scooter ist nicht versichert

Helmstedt (ots)

Am Freitagnachmittag wurde ein 31-jährige Helmstedterin von der Polizei auf dem Lindenplatz in Helmstedt kontrolliert. Anlass der Kontrolle war für die Beamten, dass an ihrem E-Scooter ein abgelaufenes Versicherungskennzeichen montiert war. Während der Kontrolle wurde festgestellt, dass die Helmstedterin offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, so dass ein Drogentest veranlasst wurde. Das Ergebnis zeigte an, dass die Beschuldigte Opiate konsumiert hatte. Vor Vorhalt gab sie zu Heroin zu sich genommen zu haben. Daraufhin wurde zu Beweiszwecken eine Blutprobe angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Zwei Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell