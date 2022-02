Polizei Düren

POL-DN: Von der Fahrbahn abgekommen - Schwerverletzt

Nideggen (ots)

Ein Autofahrer aus Heimbach kam am Donnertagmorgen aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.

Der 55- Jährige war gegen 08:30 Uhr mit seinem Pkw auf der L218, aus Richtung Heimbach kommend, unterwegs. In Höhe des Ortseingang Nideggen-Schmidt kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum und kam erst vor einem weiteren Baum zum Stehen. Die Ursache für das Abkommen ist bislang ungeklärt. Der Mann aus Heimbach wurde durch den Unfall schwer verletzt und mit einem Rtw in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw des Verunfallten wurde abgeschleppt, es entstand ein Sachschaden in Höhe von 3500 Euro.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell