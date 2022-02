Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Wohnung

Düren (ots)

Eine böse Überraschung erlebte am Mittwochabend ein 59- Jähriger aus Düren, als er nach seiner Arbeit nach Hause kam. Einbrecher waren in seine Wohnung eingedrungen.

Derzeit Unbekannte brachen am Mittwoch in der Zeit von 10:00 Uhr bis 21:45 Uhr in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Düren am Friedrich-Ebert-Platz ein. Die Diebe hebelten ein Fenster im ersten Obergeschoß und entwendeten Bargeld und Schmuck. Aufgrund der Höhe des Fensters geht die Polizei derzeit davon aus, dass eine Leiter benutzt werden musste.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, sich unter 02421 949-6425 zu melden.

Zudem weist die Polizei darauf hin, dass, wenn möglich, Schmuck und andere Wertgegenstände fotografiert und katalogisiert werden sollten, um im Falle eines Diebstahls die Wiedererlangung gegeben falls zu erleichtern.

