POL-DN: Unfall auf der Nippesstraße

Am Mittwochmorgen kam es auf der Nippesstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrrad und einem Pkw bei dem eine Person leicht verletzt wurde.

Gegen 07:05 Uhr war eine 31 Jahre alte Frau aus Hürtgenwald mit ihrem Pkw auf der Nippesstraße, in Fahrtrichtung Kreisverkehr Europaplatz unterwegs. Für die Autofahrerin plötzlich und unerwartet, stürzte unmittelbar vor ihrem Fahrzeug ein Radfahrer. Der Velofahrer, ein 24 Jahre alter Mann aus Düren, war zuvor mit seinem Fahrrad auf der Nideggener Straße unterwegs gewesen. Er beabsichtigte die Nippesstraße in Höhe des Kreisverkehrs Europaplatz zu überqueren. Hierfür nutzte er den Fußgängerüberweg. Auf diesem kam es dann zur Kollision zwischen ihm und dem Pkw. Der Radfahrer stürzte in Folge des Zusammenstoßes und verletzte sich dabei leicht. Er wurde mit einem Rtw in ein Krankenhaus gebracht.

