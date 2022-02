Polizei Düren

POL-DN: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

Düren (ots)

Am Dienstagmorgen ereignete sich an der Kreuzung Kölner-Landstraße Ecke B56 n ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden.

Am 01.02.2022, gegen 07:45 Uhr hielt ein 30-Jähriger aus Düren mit seinem Pkw auf der Kölner-Landstraße in Fahrtrichtung Merzenich an einer Ampel. Nach übereinstimmenden Angaben von Zeugen fuhr er, als die für ihn geltende Ampel auf "grün" umschlug, an. Zur gleichen Zeit wartete eine 53-Jährige aus Niederzier auf der B 56n aus Richtung Distelrather Staße kommend ebenfalls an einer roten Ampel. Ein Zeuge, der sich hinter dem Fahrzeug der Frau aus Niederzier befand, gab an, dass die 53-Jährige plötzlich nach einer Wartezeit trotz des für sie geltenden Rotlichtes anfuhr und so im Kreuzungsbereich mit dem Pkw des Düreners zusammenstieß. Durch den Aufprall wurde der Pkw der 53-Jährigen auf einen auf der B56n in Fahrtrichtung Distelrather Straße verkehrsbedingt wartenden Pkw eines 54-Jährigen aus Kreuzau geschleudert.

Die Frau aus Niederzier wurde durch den Unfall schwer verletzt, der Dürener leicht. Beide wurden mit Rtw in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Mann aus Kreuzau blieb unverletzt. Bis auf das Fahrzeug des Kreuzauers waren die unfallbeteiligten Pkw nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 22.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der Verkehr abgeleitet werden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell