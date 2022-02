Polizei Düren

POL-DN: Wohnungseinbruch am Wochenende

Bild-Infos

Download

Düren (ots)

Die Abwesenheit der Bewohnerin einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Lagerstraße nutzen am Wochenende Unbekannte, um einzubrechen.

Zwischen Freitag, 28.01.2022, 13:00 Uhr, und Montag, 31.01.2022, 10:00 Uhr, war die 65-jährige Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Lagerstraße nicht zuhause. Bei ihrer Rückkehr stellte sie fest, dass ihre Wohnungstür aufgebrochen und ihre Wohnung im ersten Obergeschoss durchsucht worden war. Wie die Täter ins Haus kamen, ist noch unklar. Sie entwendeten einen Fernseher und Bargeld. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-6425 bei der Leitstelle zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell