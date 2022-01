Polizei Düren

POL-DN: Kollision auf der Kreuzung: Drei Verletzte und 20000 Euro Sachschaden

Düren (ots)

Auf der Kreuzung Euskirchener Straße/ Römerstraße kam es am Sonntagabend zu einem Zusammenstoß zwischen einem Linksabbieger und einer Frau, die geradeaus fahren wollte.

Gegen 19:10 Uhr fuhr ein 24-jähriger Dürener mit seinem Auto aus Richtung Eberhard-Hoesch-Straße auf der Römerstraße. An der Kreuzung wollte er nach links auf die Euskirchener Straße abbiegen und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Ihm entgegen kam eine 18 Jahre alte Pkw-Fahrerin aus Düren mit ihrer ebenfalls 18-jährigen Beifahrerin aus Langerwehe. Die junge Frau wollte geradeaus fahren. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die 18-Jährige gab an, dass der 24-Jährige zunächst gestanden habe, dann aber plötzlich angefahren sei, sodass die Autos kollidierten.

Durch den Zusammenstoß wurden alle beteiligten leicht verletzt. Sie konnten die Krankenhäuser nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 20000 Euro, die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell