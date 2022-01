Polizei Düren

POL-DN: Brand in einer Kfz-Werkstatt

Düren (ots)

Am Sonntag, 30.01.2022 kam es gegen 16.50 Uhr zu einer Brand-/ Rauchentwicklung in einer Reparatur-Werkstatt in Merken an der Roermonder Straße. Mitarbeiter der Firma hatten eine Batterie an einem Fahrzeug aufgeladen. Das Ladegerät fing plötzlich Feuer, was in der Werkstatt und an einem Schrottcontainer zu einer starken Rauchentwicklung führte. Die Feuerwehr konnte das Brandgeschehen schnell unter Kontrolle bringen und löschen. Die beiden Mitarbeiter, 22 und 23 Jahre alt, wurden vorsorglich zur Untersuchung, ob eine Rauchgasbelastung vorlag, ins naheliegende Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Schaden von geschätzt mehreren tausend Euro. Für die Dauer des Feuerwehreinsatzes musste die Roermonder Straße circa eine Stunde lang gesperrt werden.

