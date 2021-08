Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Schon wieder... + Graffiti

Marburg-Biedenkopf (ots)

Kirchhain - Schon wieder...

...stoppte die Polizei einen Autofahrer, der unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand. Diesmal war der Tatort des Verstoßes gegen den § 316 Strafgesetzbuch in Kirchhain. Heute (Dienstag, 17. August) endete die Autofahrt des 24 Jahre alten Mannes aus dem Ostkreis um etwa 12.30 Uhr in der Niederrheinischen Straße. Der Drogentest hatte einen Einfluss von Amphetaminen angezeigt. Der Mann musste mit zur Blutprobe.

Marburg - Graffiti

Mit etwa 60 Zentimeter hohen Buchstaben sprühten Unbekannte mit schwarzer Farbe einen 4,5 Meter breiten in Englisch gehaltenen Schriftzug auf die Fassade eines Hauses in der Uferstraße. Die Tatzeit dieser Sachbeschädigung durch Farbschmierereien liegt zwischen 16 Uhr am Sonntag und 11 Uhr am folgenden Montag, 16. August. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Bislang sind weder Zeugen bekannt noch gibt es Täterhinweise. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06421 406 0.

Martin Ahlich

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell