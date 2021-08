Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Randalierer wählt Flucht durch die Lahn-Polizist rettet Nichtschwimmer + Einbruch + Drogeneinfluss bei Fahrern + Schrauben im Reifen und Delle in der Motorhaube + 2 Unfallfluchten

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg - Randalierer wählt Flucht durch die Lahn - Polizist rettet Nichtschwimmer

In der Nacht zum Dienstag, 17. August, holte ein Polizeibeamter einen Nichtschwimmer aus der Lahn und rettete ihm damit vermutlich das Leben. Der Mann gehörte zu einer Dreiergruppe, die sich unberechtigt in einem Hotel aufhielt und vor der Polizei flüchtete. Der Polizei gelang es, einen zweiten Mann zu stellen. Die Fahndung nach dem Dritten blieb ohne Erfolg. Ob die Männer in dem Hotel in der Innenstadt einen Schaden anrichteten, bedarf weiterer Prüfungen. Sie müssen sich zumindest für den Hausfriedensbruch verantworten.

Gegen 02.45 Uhr meldeten Mitarbeiter drei Randalierer im Haus. Die Polizei verfolgte die Männer, die beim Anblick der Streife sofort vom Pilgrimstein Richtung Weidenhausen flüchteten. Relativ schnell endet die Flucht für einen polizeibekannten 24-Jährigen mit der Festnahme. Sein Alkotest zeigte später 1,21 Promille an. Er verbrachte die Nacht zur Ausnüchterung in der Zelle. Der zweite Flüchtige, ein stabiler, augenscheinlich übergewichtiger Mann versuchte, obwohl er, wie er später einräumte, nicht schwimmen kann, durch die Lahn zu entkommen. Möglicherweise dachte er, die Lahn lässt sich an der Stelle durchschreiten. Tatsächlich war sie jedoch zu tief dafür. Er verfing sich schließlich in einem Geäst und drohte unterzugehen. Der verfolgende Polizeibeamte eilte dem Mann schwimmend zur Hilfe und zog in widerstandslos ins seichte Wasser. Kaum Boden unter den Füßen klammerte und zog der Mann, sodass einfache körperliche Gewalt zur Beruhigung der Situation und endgültigen Bergung aus dem Fluss nötig wurde. Der Gerettete ist ebenfalls hinlänglich polizeibekannt, und auch er stand unter Alkoholeinfluss. Die Abkühlung im Wasser machte eine Ausnüchterung entbehrlich. Die Polizei entließ ihn nach Abschluss der notwendigen Maßnahmen. Die Fahndung nach dem dritten Beteiligten, einem jungen, ca. 1,70 Meter großen Mann mit dunklen Haaren, hellem T-Shirt und dunkler Jogginghose blieb erfolglos. Die Ermittlungen nach ihm dauern an.

Marburg - Einbruch in der Leipziger Straße

Die Kripo Marburg ermittelt nach einem angezeigten Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Leipziger Straße. Der Bewohner kehrte am Montag, 16. August, gegen 16 Uhr in die gegen 04 Uhr verlassene Wohnung zurück und bemerkte sofort das Fehlen von Bargeld, welches ursprünglich auf einem Regal lag. Bei der weiteren Kontrolle stellte er zudem fest, dass eine im Kleiderschrank deponierte Spardose weg war. Derzeit steht nicht fest auf welche Weise sich der oder die Einbrecher Zutritt in die Wohnung verschafften. Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Stadtallendorf/Marburg/Lahntal - Drogeneinfluss bei Fahrern

Für einen 22 Jahre jungen Mann aus dem Ostkreis endete eine Fahrt mit dem Motorroller in der Nacht zum Sonntag, 15. August, um 094.30 Uhr, mit der Kontrolle in Stadtallendorf. Sein Drogentest reagierte auf THC und Kokain und außerdem hat der Mann nicht den notwendigen Führerschein für das Zweirad. Am gleichen Tag, stoppte die Polizei Marburg um 17.15 Uhr im Lahntal einen 25 Jahre alten Mann auf einem Kleinkraftrad. Auch dieser Mann fuhr, ohne den notwendigen Führerschein für das Zweirad zu haben und obwohl er unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Sein Drogentest bestätigte den Einfluss von Amphetaminen und Kokain. Einen THC-Einfluss zeigte der Drogentest einer 22 Jahre jungen Autofahrerin aus Gießen an. Sie musste ihr Fahrzeug nach der Kontrolle am Montag, 16. August, um 19.50 Uhr, auf dem Erlenring in Marburg stehen lassen. In der Nacht zum Dienstag, 17. August, kontrollierte die Polizei Marburg in der Innenstadt einen Autofahrer. Der 18-Jährige stand nach dem Drogentest unter dem Einfluss von THC. Wie üblich beendete die Polizei nicht nur die Autofahrten, sondern stellte teils die Fahrzeugschlüssel sicher und veranlasste die notwendigen Blutproben.

Marburg - Schrauben im Reifen und Delle in der Motorhaube

Schon zum zweiten Mal war der Besitzer Opfer einer Sachbeschädigung an seinem schwarzen BMW mit Friedberger Kennzeichen(FB). In beiden Fällen stand der Pkw zur Tatzeit in der Temmlerstraße auf dem Parkplatz des Herkules-Marktes. Am Samstag, 31. Juli, bemerkte der Mann gegen 17 Uhr beim Ausparken einen platten Reifen. In dem hinteren rechten Reifen steckten zwei Schrauben. Als der Mann am Montag, 16. August, gegen 11 Uhr zu seinem um 05.30 Uhr abgestellten Fahrzeug zurückkehrte bemerkte er eine offensichtlich mutwillig eingeschlagene oder eingetretene Delle in der Motorhaube. Im ersten Fall betrug der Schaden etwa 250 Euro. Die Beseitigung der Delle kostet geschätzt mindestens 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise zu den Sachbeschädigungen bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Unfallfluchten - Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Marburg - 3000 Euro Schaden am weißen Hyundai i10

Der Schaden ist auf der linken Seite des Hecks und beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 3000 Euro. Wo genau der Unfall passierte, der zu dem Schaden führte, steht allerdings nicht fest. Der weiße Hyundai i10 parkte zur relevanten Zeit zwischen 22 Uhr am Montag, 02. August und 15 Uhr am Dienstag, 03. August in der Stadtwaldstraße, auf dem Parkdeck des Erlenringcenters, dem Edeka-Parkplatz in der Leopold-Lucas-Straße und dem Parkplatz des toom-Baumarktes in der Afföllerstraße. Wer hat an diesen Örtlichkeiten ein Fahrmanöver beobachtet, bei dem es zu dem Schaden an dem weißen Hyundai gekommen sein könnte? Sachdienliche Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Kirchhain - Unfallflucht in der Mühlgasse

Am Montag, 16. August, kam es auf dem Parkplatz in der Mühlgasse zwischen 10 und 13.55 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach den Spuren kollidierte ein ein-oder ausparkendes Fahrzeug mit einem weißen VW Golf und verursachte an diesem hinten links an der Stoßstange und hinteren Tür einen Schaden von mindestens 1000 Euro. Spuren, die Rückschlüsse auf das verursachende Fahrzeug zulassen, gab es leider nicht. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Martin Ahlich

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell