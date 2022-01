Polizei Düren

POL-DN: Nächtlicher Vollbrand eines Gartenhauses

Inden (ots)

In der Nacht zum Samstag entdeckte ein Anwohner gegen 02:00 Uhr den Brand einer Gartenlaube in der Ortslage Lamersdorf. Das Feuer in der Grubenstraße griff auf anliegende Holzstapel, einen angrenzenden Zaun, eine Hecke und eine weitere Gartenlaube über. Die Löschgruppe der Freiwilligen Feuerwehr Lamersdorf konnte den Brand schließlich löschen. Es entstand dennoch Sachschaden in geschätzter Höhe von mehr als 13000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Die polizeilichen Ermittlungen zur Feststellung der Brandursache dauern an.

