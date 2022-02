Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Fahrradgeschäft

Titz (ots)

Unbekannte brachen in der Nacht von Montag auf Dienstag in ein Fahrradgeschäft in Titz ein und erbeuteten Bargeld in Höhe eines dreistelligen Betrages.

Gegen 04:00 Uhr wurde der 53 Jahre alte Inhaber des Geschäfts, dessen Schlafzimmer sich über seinem Geschäftsraum befindet, durch ein dumpfes Geräusch geweckt. Da er das Geräusch nach eigenen Angaben seiner Geschäftstür zuordnen konnte, begab er sich in den Verkaufsraum. Dort traf er auf zwei unbekannte Personen, die sich im Kassenbereich aufhielten. Als der 53-Jährige auf sich aufmerksam machte, verließen die beiden Personen fluchtartig das Geschäft.

Die beiden Personen können wie folgt beschrieben werden:

- beide etwa 175 cm bis 180 cm groß - beide sportliche Figur - beide trugen eine dunkle Hose - beide trugen eine Steppjacke mit Kapuze

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, sich unter der 02421 949-6425 bei der Leitstelle zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell