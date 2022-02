Polizei Düren

POL-DN: Wohnungseinbruch am Friederich-Ebert-Platz

Düren (ots)

Gestern zwischen 17:00 Uhr und 20:25 Uhr brachen unbekannte Täter in eine Wohnung am Friedrich-Ebert-Platz ein.

Der oder die Täter gelangten vermutlich über eines der angrenzenden Grundstücke zum Gartenbereich des Reihenhauses, der an die Kölnstraße und die Euskirchener Straße grenzt. Sie hebelten die Terrassentür auf und gelangten so ins Innere der Wohnung. Hier durchwühlten die Täter Schränke und Schubladen auf der Suche nach Diebesgut. Der Geschädigte, ein 59-Jähriger, gab an, dass Bargeld und Schmuck gekaut wurde. Die Einbrecher flüchteten, vermutlich durch den Garten, in unbekannte Richtung.

Die Polizei sicherte Spuren vor Ort und ermittelt. Zeugen, die Hinweise zum Tathergang geben können, werden gebeten, sich unter der Nummer 02421 949-6425 bei der Leitstelle zu melden.

Die Polizei weist darauf hin, dass viele Wertsachen Individualnummern besitzen, anhand derer sie nach einem Diebstahl zur Fahndung ausgeschrieben werden können. Im Fall der Auffindung können sie so ihrem Besitzer zugeordnet werden. Deshalb raten wir: Legen Sie eine Liste Ihrer Wertgegenstände mit Individualnummern an, sodass diese bei einer Anzeigenerstattung problemlos mitgeteilt werden können. Bei Wertgegenständen, die nicht über eine solche Nummer verfügen, können besondere Merkmale notiert und Fotos gefertigt werden.

