Polizei Düren

POL-DN: Zwei vorläufige Festnahmen nach Raub

Düren (ots)

Am Dienstagnachmittag erbeuteten zwei Männer bei einem Raub auf einen Kiosk Zigaretten. Im Rahmen der Fahndung konnten die Polizei die Beiden antreffen und vorläufig festnehmen.

Gegen 15:10 Uhr betraten die 41 Jahre und 37 Jahre alten Täter, beide aus Düren, einen Kiosk auf der Schillingsstraße. Während der 41- Jährige seinen Rucksack mit Zigaretten füllte, stand sein 37 Jahre alter Komplize an der Eingangstür "Schmiere". Als die 39 Jahre alte Kioskbesitzerin die beiden bemerkte, betrat sie den Verkaufsraum und sprach die beiden an. Daraufhin kam es zu einem Gerangel zwischen der 39- Jährigen und dem 41- Jährigen. Nach dem dieser die Frau geschlagen und gestoßen hatte, flüchtete mitsamt der Beute er zu Fuß. Zeitgleich stieg sein 37- Jahre alter Mittäter in einen, nahe des Kiosk geparkten, Pkw ein. Im Rahmen der Fahndung machte die Polizei den Pkw der Räuber ausfindig - im Fahrzeug befand sich das Täterduo. Der 37- Jährige, der zuvor an der Eingangstür aufgepasst hatte, saß am Steuer. Er konnte keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen, außerdem stand er unter Drogeneinfluss. Der 41- Jährige führte zudem einen offensichtlich gefälschten Ausweis vor. Weitere Ermittlungen ergaben außerdem, dass der Pkw vermutlich zuvor entwendet worden war. Bei einer Durchsuchung konnte im Anschluss das Diebesgut aufgefunden werden.

Das Täterduo wurde vorläufig festgenommen und einem Haftrichter vorgeführt

