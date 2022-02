Polizei Düren

POL-DN: Gaststätteneinbruch

Langerwehe (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch suchten ungebetene Gäste eine Gaststätte in Langerwehe heim und brachen Spielautomaten auf.

In der Zeit von Dienstag, 23:15 Uhr, bis Mittwoch, 08:00 Uhr, drangen bisher Unbekannte in eine Gaststätte auf der Hauptstraße in Langerwehe ein und hebelten hier mehrere Spielautomaten auf. Die Höhe der Beute ist derzeit noch unklar.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten sie bei der Polizei in Düren unter 02421 949-6425 zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell