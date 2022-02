Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Wohnungsbrand mit mehreren Verletzten in der Oberhausener Innenstadt

Oberhausen (ots)

Gleich mehrere Notrufe gingen am Montagabend kurz vor 23:00 Uhr in der Leitstelle der Feuerwehr Oberhausen ein. Die Anrufer berichteten von einem Wohnungsbrand an der Grenzstraße Ecke Friedenstraße. Weiterhin seien Kinder bereits aus den Fenstern des Mehrfamilienhauses gesprungen. Aufgrund der Schilderungen wurden direkt beide Oberhausener Feuerwachen und der Einsatzleitdienst zur Einsatzstelle alarmiert. Vor Ort bot sich den Brandschützern folgendes Bild: Aus einer Wohnung im 1.Obergeschoss schlugen Flammen. Der Wohnungsinhaber konnte sich noch aus eigener Kraft ins Freie retten und stand auf dem Gehweg. Oberhalb der Brandwohnung war eine Frau in Ihrer Wohnung gefangen, da dichter Brandrauch den Weg durch den Treppenraum versperrte. Zwei betroffene Kinder wurden von Passanten betreut. Sie hatten sich vor dem Eintreffen der Feuerwehr an einem Fenster im 1. Obergeschoss, neben der Brandwohnung, bemerkbar gemacht. Daraufhin kletterte ein Mann auf eine Telefonzelle und rettete die Kinder, die in seine Arme sprangen. Die Feuerwehr leitete umgehend eine Brandbekämpfung ein und rettete die eingeschlossene Frau. Insgesamt wurden 2 Erwachsene und die beiden Kinder vom Notarzt versorgt und mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Sie hatten Rauchgase eingeatmet und leichte Verletzungen davongetragen. Zwei Rettungswagen aus Essen und Mülheim unterstützten dabei die Oberhausener Feuerwehr. Nach 2 Stunden war das Feuer unter Kontrolle. Eine Brandwache verblieb an der Einsatzstelle. Das Wohnhaus ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Die Brandursache wird nun von der Polizei ermittelt.

