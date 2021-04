Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Beschädigtes Verkehrszeichen

Zweibrücken (ots)

Am 14.4.2021, gegen 14.00 Uhr, wurde ein beschädigtes Verkehrszeichen der Polizei gemeldet. Das Verkehrszeichen (Rad- und Fußweg) befindet sich in der Oberen Himmelsbergstraße Höhe Anwesen 45. Dieses wurde gewaltsam umgebogen und teilweise aus der Verankerung gerissen. Die Tatzeit lässt sich nicht näher bestimmen. Die Schadenshöhe beträgt ca. 500 Euro. Zeugen der Sachbeschädigung werden gebeten sich mit der Polizei Zweibrücken in Verbindung zu setzen. |pizw

