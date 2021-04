Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Räuberischer Diebstahl

Zweibrücken (ots)

Am 13.4.2021, gegen 16.15 Uhr, wurde einer 78-jährigen Frau ihre längliche braune Geldbörse aus ihrer Umhängetasche entrissen. Diese war zu Fuß in der von Rosen Straße in Höhe des Rosenhotels unterwegs als sich der Täter von hinten näherte. Dann flüchtete der Täter Richtung Alexanderplatz. In der Geldbörse befanden sich mehrere Servicekarten aber kein Bargeld. Schadenshöhe ca. 50 Euro. Der Täter war ca. 170 cm groß, sehr schlank, hatte kurze schwarze Haare, braune Augen und trug dunkle Kleidung. Hinweise zum Täter bitte an die Polizei Zweibrücken. |pizw

