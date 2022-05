Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Brennende Mülltonnen in der Halleschen Straße in Helmstedt

Helmstedt (ots)

In der Nacht zum Sonntag wurden gegen 01:30 Uhr Feuerwehr und Polizei in die Halleschen Straße in Helmstedt entsandt. Anwohner der dortigen Mehrfamilienhäuser hatten über Notruf einen Brand gemeldet. Die Einsatzkräfte stellten vor Ort fest, dass mehrere Mülltonnen brannten. Die Feuerwehr konnte den Brand sofort löschen und damit weiteren Schaden an den geparkten Pkw verhindern. Was letztendlich zu dem Brand geführt hatte, werden weitere Ermittlungen der Polizei Helmstedt ergeben.

