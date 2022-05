Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Unbekannte Täter brechen einen Pkw an den Lübbensteinen in Helmstedt auf und machen reiche Beute. Zeugenaufruf der Polizei Helmstedt

Helmstedt (ots)

Am Samstagnachmittag zwischen 14:00 Uhr und 16:30 Uhr parkte eine 28-Jährige aus Schöningen ihren Opel Astra auf dem Parkplatz an den Lübbensteinen in Helmstedt. Als sie zu ihrem Pkw zurück kam, stellte sie fest, dass die Beifahrerscheibe eingeschlagen worden war. Unbekannte Täter hatten den Pkw geöffnet und die Handtasche entwendet. Ihre Beute umfasste 700 Euro Bargeld und einige Dokumente, die die Geschädigte neu beantragen muss. Die Polizei Helmstedt bittet unter 05351/5210 um Hinweise von Zeugen, die verdächtige Personen auf dem Parkplatz an den Lübbensteinen gesehen haben.

