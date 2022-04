POL-SO: Lippstadt - Tatort gesucht

Anröchte (ots) - Am Dienstag, um 16:25 Uhr, kam es an der Bruchstraße zu einem Feuer. Eine 64-jährige Frau hatte auf ihrem Grundstück mit einem Gasbrenner Unkraut abgeflämmt. Dabei gerieten einige Büsche direkt an der Hauswand in Flammen. Die herbeigerufene Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Durch die Hitze war eine Fensterscheibe am Haus gesprungen. (lü) Rückfragenvermerk für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Soest Pressestelle Polizei Soest Telefon: ...

