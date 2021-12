Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Feudenheim: Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden

Mannheim-Feudenheim (ots)

Erheblicher Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Montagabend im Stadtteil Feudenheim. Ein 63-jähriger Mann war kurz nach 19 Uhr mit seinem Audi auf der Feudenheimer Straße von Ilvesheim kommend in Richtung Banater Straße unterwegs. An der Kreuzung zur Banater Straße bog er bei grüner Ampel nach links auf die Banater Straße ab. Ein aus der Ilvesheimer Straße kommender 57-jähriger Mazda-Fahrer missachtete beim Rechtsabbiegen in die Banater Straße die Vorfahrt des 63-Jährigen und stieß mit ihm zusammen. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von fast 10.000 Euro. Beide Beteiligten kamen mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt.

