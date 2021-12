Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: In Schule eingebrochen - Zeugen gesucht

Mannheim-Neckarstadt (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Zeit zwischen Freitagnachmittag, 24.12.2021 und Montagmorgen, 27.12.2021 in eine Schule im Stadtteil Neckarstadt ein. Die Einbrecher versuchten zunächst ein Fenster im Erdgeschoss des Grundschulgebäudes in der Grenadierstraße aufzuhebeln. Als dies misslang, schlugen sie die Scheibe eines anderen Fensters ein und stiegen so in das Gebäudeinnere ein. Hier brachen sie mehrere Türen auf, bis ihnen schließlich an einen Schlüssel gelangten, mit dem sie weitere Türen aufschließen konnten. Sie entwendeten mehrere Fernseher und Tablet-PCs. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens lässt sich derzeit noch nicht beziffern.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, Tel.: 0621/3301-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell