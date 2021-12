Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Vorfahrt missachtet (01.12.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Einen Unfall verursacht hat ein Autofahrer am Mittwochmorgen gegen 5 Uhr auf der Berliner Straße. Ein 35-jähriger VW Golf-Fahrer wollte von der Bundesstraße 33 kommend nach links auf die Berliner Straße abbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines von links kommenden 59-jährigen Autofahrers. An den Autos entstand Blechschaden in Höhe von insgesamt 3.500 Euro.

