Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Kreis Soest - Kleinvieh macht auch Mist

Kreis Soest (ots)

Bereits in der vergangenen Woche kam es wieder zu einem Betrug mittels einer WhatsApp-Nachricht. Eine Frau erhielt von ihrer angeblichen Tochter eine Nachricht mit dem Inhalt, dass die Tochter eine neue Telefonnummer habe und die Mutter die alte Nummer löschen könne. Danach wurde die Mutter um finanzielle Hilfe in Höhe von 2000,- EUR gebeten. Nachdem diese mitteilte, dass sie gerade nicht so viel Geld zur Verfügung hätte, wurden 380,- EUR gefordert um wenigstens die größte Not zu lindern. Das Opfer überlegte nicht weiter und half ihrer in Not geratenen Tochter mit 380,- EUR aus. Erst Tage später fiel auf, dass es sich um einen Betrug handelt. In den letzten Wochen hat die Polizei bereits mehrfach über diese Masche berichtet. Trotzdem verzichten wir nicht darauf vor diesen Betrügern weiterhin zu warnen. "Rufen Sie ihre Liebsten zuerst unter der Ihnen bekannten Telefonnummer an - bevor Sie Geld auf unbekannte Konten überweisen." Wie man an diesem Fall sieht, geben sich die Ganoven auch schon mal mit dreistelligen Beträgen zufrieden. Kleinvieh macht eben auch Mist! (lü)

