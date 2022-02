Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Eltingen: Bankmitarbeiterin erkennt Betrugsversuch

Ludwigsburg (ots)

Einen sogenannten Schockanruf erhielt ein 83 Jahre alter Mann aus Eltingen am Donnerstagnachmittag, gegen 15.30 Uhr. Zunächst schien der Senior mit seinem Neffen verbunden zu sein, der unter Tränen von einem Unfall mit tödlichem Ausgang berichtete, den er verursacht habe. Bevor es dem 83-Jährigen möglich war mit seinem angeblichen Neffen zu sprechen, übernahm ein vermeintlicher Polizeibeamter und erklärte nochmals eindringlich, dass der Neffe aufgrund der Verursachung des tödlichen Unfalls in Untersuchungshaft müsse. Dies könne nur durch eine Zahlung einer Kaution in Höhe von 28.000 Euro verhindert werden. Die Situation beeindruckte den Senior nachhaltig, so dass er sich auf die Forderungen des "Polizeihauptkommissars" einließ und sich auf den Weg zu seiner Bank machte. Die Bankmitarbeiterin ließ sich vor Auszahlung des Betrags schildern, warum der Senior eine so große Summe benötige. Letztlich bat sie ihn in ein Büro und klärte ihn über die bekannte Betrugsmasche auf. Anschließend wurde die Polizei informiert.

