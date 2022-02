Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8/Stuttgart: Unfallflucht mit 5.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg, Tel. 0711 6869-0, sucht Zeugen, die am Freitag gegen 08.10 Uhr im Bereich des "Echterdinger Ei" einen Unfall beobachtet haben. Eine 29 Jahre alte Audi-Lenkerin befuhr die Parallelfahrbahn zur Bundesautobahn 8 in Fahrtrichtung München. Als sie vom rechten auf den linken Fahrstreifen wechselte, übersah sie vermutlich einen weißen Transporter, der dort bereits unterwegs war, und es kam zu einem seitlichen Zusammenstoß. Der unbekannte Transporter-Fahrer setzte seine Fahrt im Anschluss unbeirrt fort. Am Fahrzeug der Frau entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Insbesondere wird auch der Transporter-Lenker gebeten, sich zu melden.

