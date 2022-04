Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippetal-Nordwald - Polizei sucht weißen Fiat 500

Lippetal (ots)

Am Dienstag, um 16:45 Uhr, kam es an der Nordwalder Straße zu einem Unfall. Ein 20-jähriger Mann aus Lippetal war mit seinem Motorrad auf der Nordwalder Straße in Richtung Nordwald unterwegs. In Höhe der Einmündung Schwarzenweg kam ihm ein Auto auf der Mitte der Straße entgegen. Der Zweiradfahrer musste etwas ausweichen, verlor die Gewalt über seine Maschine und landete im Straßengraben. Dabei wurde er leicht verletzt. An dem Motorrad entstand Sachschaden von etwa 2000,- EUR. Der Fahrer des weißen Fiat 500 fuhr einfach weiter, ohne sich um den verunfallten Motorradfahrer zu kümmern. An dem Pkw, mit belgischem Kennzeichen, befindet sich seitlich ein roter Streifen. Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrzeug oder dem Fahrer geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02921-91000 bei der Polizei zu melden. (lü)

