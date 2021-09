Polizei Steinfurt

POL-ST: Neuenkirchen Sankt Arnold , Verkehrsunfallflucht mit schwer verletztem Radfahrer

Steinfurt (ots)

Am Dienstag (31.08.) gegen 19:20 Uhr ereignete sich in Sankt Arnold (Neuenkirchen) eine Verkehrsunfallflucht bei der ein Radfahrer schwer verletzt wurde. Der 16-jährige Radfahrer aus Rheine befuhr den Radweg der Emsdettener Straße in Fahrtrichtung Hauenhorst. Um 19:20 Uhr überholte ihn, ungefähr in Höhe der Einmündung Kleiststraße, ein anderer Radfahrer. Dieser streifte den 16-jährigen Rheinenser, weshalb dieser zu Fall kam und sich schwer verletzte. An dem Fahrrad entstand ein leichter Sachschaden. Nachdem sich der unbekannte Radfahrer kurz entschuldigte fuhr er weiter, ohne Angaben zu seinen Personalien zu machen. Nach Angaben des Geschädigten ist der flüchtige Unfallbeteiligte männlich, etwa 17 Jahre alt und 180 cm groß. Er hat hellblonde, kurze Haare und trug eine Jogginghose mit einem blau/schwarzen Pullover. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Verkehrsunfallflucht aufgenommen. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Rheine unter der Telefonnummer 05971/9384215 in Verbindung zu setzen.

