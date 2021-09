Polizei Steinfurt

POL-ST: Hörstel, Unbekannter schlägt Mann auf Hinterkopf, leicht verletzt ins Krankenhaus

Steinfurt (ots)

Ein 28-jähriger Mann aus Ibbenbüren ist am frühen Sonntagmorgen (05.09.21) gegen 04.50 Uhr an der Straße Am Teutohang in Riesenbeck Opfer einer Körperverletzung geworden. Ein Unbekannter schlug ihn auf den Hinterkopf. Durch den Schlag stürzte der Geschädigte und verletzte sich leicht. Dem körperlichen Angriff war eine Auseinandersetzung wegen einer Verkehrsbehinderung vorausgegangen. Eine Gruppe von vier, augenscheinlich alkoholisierten Personen lief zu Fuß auf der Straße Am Teutohang etwa auf Höhe der Hausnummer 215 mitten auf der Fahrbahn. Eine 24-jährige Autofahrerin aus Hörstel war mit dem Auto in Richtung Postdamm unterwegs. Sie musste wegen der Personengruppe anhalten. Die Personen gingen nicht aus dem Weg und reagierten auch nicht auf das Hupen der Autofahrerin. Im weiteren Verlauf schlug eine der Personen aus der Gruppe mit einer Flasche gegen die Scheibe der Fahrertür. Als der 28-jährige Geschädigte, der Beifahrer der 24-Jährigen, ausstieg, um mit den Personen zu sprechen, schlug ihn einer der Unbekannten auf den Hinterkopf. Der Unbekannte war erst kurz zuvor mit einem E-Scooter zur Gruppe hinzugestoßen. Der Geschädigte ging zu Boden. Daraufhin flüchtete die Gruppe in Richtung Nachtigallenweg. Die hinzugerufene Polizei fahndete nach den Personen, jedoch ohne Erfolg. Der 28-Jährige wurde durch Rettungskräfte ambulant versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Die 24-Jährige blieb unverletzt. Der Angreifer mit dem E-Scooter wird wie folgt beschrieben: Er war etwa 20 bis 23 Jahre alt und etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß. Er hatte kurzes blondes Haar. Die Person, die mit der Flasche gegen die Autoscheibe schlug, sah wie folgt aus: Der Mann war 20 bis 22 Jahre alt und etwa 1,85 Meter groß. Er hatte kurzes, helles Haar und eine normale Statur. Er trug ein helles T-Shirt. Die Rheinenser Polizei sucht Zeugen, die von dem Vorfall etwas mitbekommen haben oder die Hinweise auf die Täter geben können. Hinweise werden entgegengenommen unter Telefon 05971/938-4215.

