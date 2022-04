POL-SO: Lippstadt - Ohne Führerschein

Warstein (ots) - Am Dienstag, um 17:25 Uhr, kam es an der Einmündung der Straße Am Mühlenbruch auf die Belecker Landstraße zu einem Unfall. Ein 57-jähriger Mann aus Warstein war mit seinem VW T-Roc auf der Straße Am Mühlenbruch unterwegs. An der Einmündung stoppte er um dem Verkehr auf der Belecker Landstraße Vorrang zu gewähren. Während er stand, prallte plötzlich eine von rechts kommende Radlerin in die ...

mehr