Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Polizei Bad Pyrmont befreit Frau aus Fahrstuhl

Bad Pyrmont (ots)

Am 18.02.2022, um 14:33 Uhr, erscheint eine Frau auf der Dienststelle des Polizeikommissariat Bad Pyrmont und gibt an, dass eine Mitbewohnerin aus ihrem Mehrfamilienhaus in dem dortigen Fahrstuhl festsitzen würde. Der technische Notdienst sei bereits informiert, benötige allerdings noch ca. eine Stunde bis er vor Ort sein könne. Durch eine Funkstreifenbesatzung wird die Örtlichkeit aufgesucht. Durch die verschlossene Fahrstuhltür kann mit der eingeschlossenen Frau Kontakt aufgenommen werden. Diese gibt an, dass sie schon über 45 Minuten in dem Fahrstuhl festsitzen würde, ihr schwindelig sei und schon nicht mehr gut Luft bekäme. Mithilfe eines speziellen Werkzeugs kann die Fahrstuhltür schließlich durch die eingesetzten Polizeibeamten geöffnet und die Frau wohlauf aus dem Fahrstuhl befreit werden.

