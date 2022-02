Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht auf der Deisterstraße

Hameln (ots)

Am Dienstag, den 15.02.2022, kam es gegen 10.30 Uhr in Hameln, auf der Deisterstraße, in Höhe der Bushaltestelle am Deisterfriedhof zur Kollision der Außenspiegel zweier Kleinlastwagen. Der Unfallverursacher entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 24-jähriger Fahrer eines blauen Transporters (Opel Movano) bei einem hohen Verkehrsaufkommen die linke Fahrspur der Deisterstraße stadteinwärts. Dort sei ihm ein sehr weit links in Richtung stadtauswärts fahrender weißer Klein-LKW (Sprinter mit einem Kofferaufbau) entgegengekommen. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens sei dem 24-Jährigen ein Ausweichen nicht möglich gewesen und die Außenspiegel beider Fahrzeuge seien miteinander kollidiert.

Am Opel wurde der linke Außenspiegel beschädigt. Der Schaden wird vorläufig auf ca. 300 Euro geschätzt.

Bei dem bislang unbekannten Fahrzeugführer des weißen Klein-LKW soll es sich um eine männliche Person gehandelt haben. Dieser habe nach dem Unfall seine Fahrt ohne anzuhalten fortgesetzt.

Gegen den Fahrer des Klein-LKW wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Hameln unter 05151/933-222 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell