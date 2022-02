Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HOL: Nächtlicher Einbruch in den Telekom-Shop Holzminden - Zeugenaufruf

Holzminden (ots)

In der Nacht von Samstag (12.02.2021) auf Sonntag (13.02.2021) kam es in der Oberen Straße in Holzminden zu einem Einbruch in den dortigen Telekom-Shop.

Um 04:30 Uhr fiel einer Streifenbesatzung auf, dass die Eingangstür des Telekom-Shops offenstand und beschädigt war. Einbrecher konnten weder im Geschäft noch im Innenstadtbereich festgestellt werden.

Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden mehrere Handys und Smartwatches im Wert von circa 6000EUR entwendet.

Die Tatzeit kann nach derzeitigem Ermittlungsstand auf 04:00 Uhr bis 04:15 Uhr eingegrenzt werden.

Das Polizeikommissariat Holzminden sucht Zeugen, die am frühen Sonntagmorgen passende Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizei Holzminden unter der Telefonnummer 05531/958-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell