Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Versammlungslagen im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden am 14.02.2022

Landkreise Hameln-Pyrmont und Holzminden (ots)

Erneut fanden im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden mehrere zuvor nicht angemeldete Versammlungen im Zusammenhang mit den Corona Maßnahmen statt.

In Hameln bewegte sich eine Versammlung mit ca. 160 Personen durch die Innenstadt zum Rathausplatz, wo die Teilnehmenden Kerzen abstellten. Im Nachgang schlossen sich die 160 Personen einer Mahnwache der Partei "Die Basis" an, welche in der Zeit von 18.00 Uhr bis 19.15 Uhr, zum Thema "Verhältnismäßigkeit der Corona Maßnahmen", auf dem Rathausplatz stattfand. Die Mahnwache wurde zuvor ordnungsgemäß bei der Versammlungsbehörde angemeldet. Ca. 220 Personen hörten sich die Beiträge der Redner an.

In Holzminden bewegten sich 106 Personen bei einem zuvor ordnungsgemäß angemeldeten Aufzug durch die Innenstadt. Hier hielten sich alle Teilnehmenden an die ihnen auferlegten Beschränkungen. Zeitgleich fanden sich drei Personen zu einer nicht angemeldeten Versammlung zusammen. Gegen alle drei mussten Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen Verstößen gegen die Niedersächsische Corona-Verordnung eingeleitet werden, da sie keine Mund-Nasenbedeckung trugen.

In Bad Pyrmont schlossen sich ca. 45 Personen zu einer nicht angemeldeten Versammlung zusammen und gingen durch die Innenstadt. Eine Person trug keine vorgeschriebene FFP2 Maske. Da kein entsprechendes Attest nachgewiesen werden konnte, leiteten Polizeibeamte eine Ordnungswidrigkeitenanzeige ein.

In Emmerthal nahmen acht Personen (davon zwei Kinder) an nicht angemeldeten Versammlungen im Zusammenhang mit den Corona Maßnahmen teil. Hier wurden alle durch die Polizei auferlegten Beschränkungen eingehalten. Ebenso in Bad Münder und Coppenbrügge.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell