Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Verkehrsunfall auf der L423 zwischen Coppenbrügge und Hohnsen - 22-jähriger leichtverletzt

Bad Münder (ots)

Am Freitag, den 18.02.2022, gegen 06:30 Uhr, kam es auf der L423 zwischen Coppenbrügge und Hohnsen zu einem Verkehrsunfall. Hierbei kam ein BMW, aus bislang ungeklärter Ursache, auf gerader Strecke alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Straßenbaum. Der 22-jährige, männliche Fahrzeugführer wurde dabei leichtverletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die L423 kurze Zeit gesperrt werden. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird vorläufig auf 9000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell