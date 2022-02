Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Anton-Aulke-Ring/ Tür zu Lager aufgebrochen

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag (10.02.22) die Tür zu einem Getränkelager einer Tankstelle am Anton-Aulke-Ring aufgebrochen. Die Tatzeit war gegen 3 Uhr. Gestohlen wurde nach derzeitigen Erkenntnissen nichts. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

