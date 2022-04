Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in Friedland gesucht

Friedland (ots)

Am Abend des 24.04.2022 kam es in Rudolf-Breitscheid-Straße in 17098 Friedland zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich der Verursacher vom Unfallort entfernte. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Unfalls.

Der Unfallverursacher, Fahrer eines Pkw BMW befuhr die Riemannstraße vom Stadtzentrum kommend in Richtung Neubrandenburg. Nach bisherigem Kenntnisstand verlor er auf Höhe der Rudolf-Breitscheid-Straße aufgrund unangepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über das Fahrzeug. Er kam in der weiteren Folge von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Poller. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5500 EUR.

Der Unfallverursacher entfernte sich zunächst unerlaubt vom Unfallort, konnte aber im Rahmen der ersten Ermittlungen festgestellt werden. Es handelt sich um einen 32-jährigen Deutschen. Die Beamten ließen bei dem Mann aufgrund des Verdachts einer Rauschmittelbeeinflussung eine Blutprobe entnehmen.

Zur Unfallzeit befanden sich an der Unfallstelle eine Frau mit einem Kind auf einem Fahrrad sowie eine weitere männliche Person. Die Polizei bittet diese Personen und darüber hinaus weitere Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang und zum Unfallverursacher machen können, sich bei der Polizei in Friedland unter 039601 300224 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell