Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Graffiti-Sprayer dank Zeugenhinweis erwischt

Neubrandenburg (ots)

Am gestrigen 27.04.2022 gegen 13:30 Uhr konnte ein Zeuge in Neubrandenburg wahrnehmen, dass zwei Personen Heizrohre in der Usedomer Straße mit Graffiti besprühen und alarmierte augenblicklich die Polizei. Die Einsatzkräfte der Polizei konnten die beiden Personen am Tatort ergreifen und ihre Identitäten feststellen. Dabei handelt es sich um einem 17-Jährigen und eine 18-Jährige, beide deutsche Staatsbürger.

Bei der Durchsuchung der Personen und der mitgeführten Sachen fanden die Beamten einen sog. Marker, der zum Aufbringen eines Graffitis dienlich ist.

Am Tatort stellten die Beamten eine Farbspraydose und die mit Farbe aufgebrachten Aufschriften: "CFK" und "18 OXE ZAS" fest. Zudem konnten am Tatort Betäubungsmittel und Utensilien zum Konsum dieser aufgefunden werden.

Alle Gegenstände wurden sichergestellt und Strafanzeige wegen Sachbeschädigung und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz aufgenommen. Die Ermittlungen im Kriminalkommissariat Neubrandenburg dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell