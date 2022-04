Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Buntmetall von einer Baustelle an einer Bahnstrecke bei Neubrandenburg gestohlen

Neubrandenburg (ots)

In der Nacht von Dienstag, den 26.04.2022, auf Mittwoch, den 27.04.2022 entwendeten unbekannte Täter Buntmetall im Wert von etwa 8.000 Euro von einer Baustelle an einer Bahnstrecke bei Neubrandenburg. Hierüber informierter ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn die Polizei in Neubrandenburg.

Nach gegenwärtigem Erkenntnisstand entwendeten bislang unbekannte Täter in der Zeit von 17:00 Uhr bis 08:00 Uhr insgesamt 800 Meter Seile von der Baustelle an der Gleisanlage zwischen Neubrandenburg und Altentreptow. Es ist davon auszugehen, dass die Täter zum Transport ein Fahrzeug nutzten, mit welchem sie sich über den Neubrandenburger Baumwallsweg und über Feldwege der Baustelle annäherten.

Hinweise auf auffällige Personen- und Fahrzeugbewegungen im Bereich der Bahnlinie können an das Polizeihauptrevier Neubrandenburg unter 0395/55825224 oder www.polizei.mvnet.de gerichtet werden.

Die Auswertung der vor Ort gesicherten Spuren und die weiteren Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Neubrandenburg übernommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell