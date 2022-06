Werne (ots) - Zu einem Wohnungseinbruch kam es im Tatzeitraum 07.06.22 bis 10.06.22 in Werne, Ovelgönne. Bislang unbekannte Täter verschafften sich auf bisher nicht bekannte Weise Zutritt zu dem Wohnhaus. Genaue Angaben zum erlangten Gut konnten bislang nicht gemacht werden. Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter 02303 921 3120 oder 921 0. Redaktionelle Rückfragen bitte an: ...

