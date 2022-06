Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Pkw überschlägt sich bei Verkehrsunfall

Insassen bleiben leichtverletzt

Unna (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache kam ein 34jähriger Balver, mit seinem Pkw von der Fahrbahn der Unnaer Straße ab. Der Pkw überschlug sich dabei und kam in einem anliegenden Graben zum Stillstand. Mit im Fahrzeug befand sich der 11jährige Sohn des 34jährigen. Beide Fahrzeuginsassen wurden bei dem Unfall leicht verletzt und mussten, nach erster medizinischer Versorgung am Unfallort, zur weiteren Beobachtung in ein Krankenhaus verbracht werden. Am Fahrzeug sowie an einem Weidezaun, auf dem das Fahrzeug landete, entstand nicht unerheblicher Sachschaden.

