Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Schmuck und Gold durch kombinierte Betrugsmasche erbeutet

Stuttgart-Ost (ots)

Unbekannte haben am Mittwoch (06.07.2022) mit einer kombinierten Betrugsmasche aus Enkeltrick, Schockanruf und Falscher Polizeibeamter bei einer 90 Jahre alten Frau aus dem Stuttgarter Osten eine hohe Summe erbeutet. Der angebliche Sohn rief gegen 11.00 Uhr bei der 90-Jährigen an und gaukelte vor, einen schweren Verkehrsunfall verursacht zu haben, bei dem eine Frau verletzt worden wäre. Um eine scheinbare Haftstrafe abzuwenden, forderte daraufhin eine vermeintliche Polizeibeamtin von der 90-Jährigen eine Kaution. Hierzu sollte die Seniorin ihre Wertgegenstände zusammensuchen und als Sicherheit beim Amtsgericht hinterlegen. Der Anruf wurde an einen angeblichen Staatsanwalt weitergeleitet, der mit ihr die Übergabe in der Alfred-Körner-Straße vereinbarte, wo sie gegen 14.00 Uhr der Abholerin Schmuck, Gold, Uhren und Münzen im Wert von rund 20.000 Euro übergab. Ein Verwandter bemerkte noch am selben Tag den Betrug und alarmierte die Polizei. Die Abholerin war zwischen 150 und 155 Zentimeter groß und 20 bis 25 Jahre alt. Sie hatte dunkle Haare, ein gepflegtes Äußeres und sprach gebrochen Deutsch. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell