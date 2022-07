Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lkr. Emmendingen - Herbolzheim: 11-jähriger Radfahrer verletzt sich bei Kollision mit Pkw schwer

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 05.07.22, fuhr ein 11-jähriger Junge gegen 18:10 Uhr mit dem Fahrrad auf dem Fuß- und Radweg von Broggingen in Richtung Tutschfelden. Am Ortseingang Tutschfelden wollte der Junge die Weinstraße überqueren, wobei er offenbar ein von links kommendes Auto übersah. Infolge der Kollision wurde der 11-Jährige schwer verletzt und musste in einem Krankenhaus ärztlich versorgt werden. Lebensgefahr bestand nicht.

RE/ak

ek

