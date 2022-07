POL-FR: Waldshut-Tiengen: Einparkversuch unter Alkoholeinfluss scheitert

Freiburg (ots) - Am Dienstag, 05.07.2022, gegen 14:00 Uhr, sind an der Einmündung Waldshuter Straße/Industriestraße in WT-Tiengen drei Fahrzeuge kollidiert. Ein beteiligtes Auto überschlug sich, zwei Personen wurden leicht verletzt. Ein 59 Jahre alter Renault-Fahrer dürfte bei Rotlicht in den Einmündungsbereich eingefahren sein und war mit dem VW einer 23 Jahre ...

