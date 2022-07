Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weilheim: Fußgänger von Klein-Lkw erfasst - lebensgefährlich verletzt - mit Rettungshubschrauber in Klinik

Freiburg (ots)

Am Dienstagabend, 05.07.2022, ist ein Fußgänger in Weilheim-Nöggenschwiel von einem Klein-Lkw erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Der 85 Jahre alte Fußgänger wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Schweizer Klinik geflogen. Gegen 20:10 Uhr war der Senior vermutlich beim Überqueren der Straße mit dem herannahenden Transporter eines 37 Jahre alten Mannes kollidiert. Der Fahrer könnte durch die tiefstehende Abendsonne geblendet gewesen sein. Der Fußgänger zog sich schwerste Kopfverletzungen zu. Der Fahrer erlitt einen Schock. Am Klein-Lkw entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell