POL-OF: Motorisiertes Kleinflugzeug musste auf Feld notlanden - Hasselroth/Gondsroth

Bereich Main-Kinzig

(as) Ein motorisiertes Kleinflugzeug musste am Sonntagnachmittag, gegen 16.30 Uhr, in einem Feld nahe der Richard-J.-Ruff-Str. offenbar aufgrund technischer Probleme notlanden. Das Flugzeug vom Typ Avid Flyer MK 4 befand sich auf dem Weg von Worms nach Gelnhausen. Glücklicherweise wurde keiner der beiden Insassen verletzt. An der Maschine entstand nach ersten Erkenntnissen nur ein geringfügiger Sachschaden. Durch die Notlandung wurden circa 300 Quadratmeter Weizenfeld zerstört. Das Flugzeug wurde schließlich mit einem Anhänger zum Flugplatz Gelnhausen gebracht. Neben Kräften der Polizei und Feuerwehr, waren auch Rettungswagen und Notarzt vor Ort. Die Ermittlung weiterer Hintergründe sind nun Aufgabe der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung.

Offenbach, 08.05.2022, Pressestelle, Alexander Schlüter

