Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Alkohol- und Drogenkontrollen, Fußgängerin verletzt, Spritztour mit Radlader? und mehr

Offenbach (ots)

Bereiche Offenbach und Main-Kinzig

1. ROADPOL-Kontrollen "Alkohol und Drogen" - Offenbach und A66 (Maintal / Langenselbold)

(lei) Da die Teilnahme am Straßenverkehr unter Alkohol- oder Drogeneinfluss eine der Hauptunfallursachen für schwere Verkehrsunfälle ist, standen am Donnerstag und am frühen Freitagmorgen berauschte Verkehrsteilnehmer im Blickpunkt der Beamten des Polizeireviers Offenbach und der Polizeiautobahnstation Langenselbold. Im Rahmen der ROADPOL-Aktionswoche zu Alkohol und Drogen und speziell des länderübergreifenden Verkehrssicherheitstag "sicher.mobil.leben - Fahrtüchtigkeit im Blick" legten die Beamten ein besonderes Augenmerk auf die Fahrttüchtigkeit und kontrollierten an ortsfesten Kontrollstellen zahlreiche Autofahrerinnen und -fahrer.

In der Zeit von 9.30 bis 16.30 Uhr postierten sich die Offenbacher Ordnungshüter am Donnerstag im Nordring und führten dort über den Tag verteilt 46 Fahrzeuge sowie 61 Personen einer genauen Überprüfung zu. Gut ein Dutzend Atemalkohol- und Drogenschnelltests wurden durchgeführt, allesamt jedoch erfreulicherweise ohne Auffälligkeiten. Mehrere Strafzettel wurden jedoch wegen diverser Ordnungswidrigkeiten ausgestellt.

Am Abend und in der Nacht zu Freitag zog auch die Autobahnpolizei mehrere Fahrzeuge auf der Autobahn 66 heraus. Zwischen 21.30 und 23.30 Uhr standen sie an der Anschlussstelle Maintal-Bischofsheim in Fahrtrichtung Frankfurt, ab 1.30 Uhr dann in Langenselbold (Fahrtrichtung Fulda). Im Ergebnis waren auch hier alle 27 kontrollierten Fahrzeuglenker fahrtüchtig. Insofern konnten die Ordnungshüter hier eine positive Bilanz ziehen.

Dass nicht immer alle nüchtern unterwegs sind zeigt jedoch ein Blick auf die Statistik: Im Jahr 2021 ereigneten sich auf den Straßen im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Südosthessen 399 Verkehrsunfälle, bei denen mindestens ein beteiligter unter Alkohol- oder Drogeneinfluss oder gar beidem stand.

"Stete Kontrollen sind ein essentieller Bestandteil für eine erfolgreiche Verkehrssicherheitsarbeit. Und jeder, der nüchtern ein Fahrzeug führt, trägt unmittelbar dazu bei", resümiert Jochen Wegmann, Leiter der Direktion Verkehrssicherheit und Sonderdienste im Polizeipräsidium Südosthessen. Die Polizei kündigt in dem Zusammenhang weiterhin gezielte Kontrollen mit diesem Schwerpunkt an.

Was ist ROADPOL? ROADPOL ist ein Netzwerk europäischer Polizeibehörden, die gezielte nationale Aktionen zur Durchsetzung der Verkehrsregeln koordinieren und durchführen. Das Hauptziel ist die Reduzierung der auf Europas Straßen Getöteten und Schwerverletzten.

Bereich Offenbach

1. 19-Jährige Fußgängerin verletzt: Suche nach älterem Fahrer in grauem Auto - Offenbach

(lei) Bei einer Unfallflucht in der Bismarckstraße am Donnerstagnachmittag zog sich eine 19 Jahre alte Fußgängerin Schürfwunden und Prellungen zu. Die Offenbacherin war gegen 15.25 Uhr auf dem Gehweg der Bismarckstraße unterwegs und überquerte dann die Einmündung der Mittelseestraße. Von dort kommend wollte ein bislang unbekannter "älterer" Mann in seinem grauen Pkw nach rechts in die Bismarckstraße einbiegen und übersah dabei die 19-Jährige, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Das Fahrzeug fuhr danach einfach weiter. Der Fahrer des Wagens mit OF-Kennzeichen hatte grau-weiße Haare und einen weißen Vollbart. Er war mit einer weiteren Person unterwegs. Hinweise zu dem gesuchten Fahrer und dessen Pkw nehmen die Unfallfluchtermittler unter der Rufnummer 06183 91155-0 entgegen.

2. Jugendliche auf Spritztour mit Radlader? - Offenbach

(lei) Wollten Sie ihn klauen oder war es nur eine unerlaubte Spritztour? Diese Frage ist momentan Gegenstand von Ermittlungen des auf Kfz-Delikte spezialisierten K 22 der Offenbacher Kripo. Gegen 1.30 Uhr am frühen Freitagmorgen wurde die Polizei darüber informiert, dass mehrere Jugendliche im Wilhelm-Weber-Weg mit einem gelben Radlader unterwegs sind. Einer fährt, die anderen sitzen auf der Schaufel, so die Mitteilung einer Zeugin. Kurz darauf stellten eingetroffene Streifen die Arbeitsmaschine verlassen fest - mit eingeschlagener Seitenscheibe und fehlendem Zündschlüssel. Zuvor stand sie auf einer unweit gelegenen Baustelle. Die Ermittler bitten nun um weitere Hinweise zu den Jugendlichen unter der Nummer 069 8098-1234.

3. 12-Jähriger geschlagen: Wer kann Angaben zu dem E-Bike-Fahrer machen? - Obertshausen

(lei) Ein 12-Jähriger ist am Dienstagabend von einem bislang unbekannten E-Bike-Fahrer in der Malteserstraße geohrfeigt worden. Nun suchen die Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe Ost Zeugen des Vorfalls. Der Junge wollte gegen 19.15 Uhr mit seinem Fahrrad den dortigen Geh- und Radweg in Richtung Unterführung (Heusenstammer Straße) befahren. Hier kam es offenbar zu einem Beinahe-Zusammenstoß mit dem etwa 30 bis 40 Jahre alten Radler mit grauem E-Bike. Der unbekannte Brillenträger mit leicht braunem Bart, dunkler Kleidung und dunklem Helm, so die Angaben des Jungen, stieg dann von seinem E-Bike ab, packte ihn am Arm und fuhr ihn verbal schroff an. Anschließend schlug er ihn mit der flachen Hand ins Gesicht und fuhr dann weiter auf die Brücke über die Autobahn 3 in Richtung Heusenstamm. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 06104 6908-0 bei der Polizei in Heusenstamm.

4. 24-Jährige mutmaßlich Opfer eines Sexualdelikts - Kriminalpolizei sucht wichtige Zeugin

Wir bitten um Beachtung der Pressemeldung des Polizeipräsidiums Unterfranken:

ALZENAU, LKR. ASCHAFFENBURG. Im Zusammenhang mit einem möglichen Sexualdelikt ist die Kriminalpolizei Aschaffenburg dringend auf der Suche nach der Fahrerin eines roten Renault Clio mit Offenbacher Zulassung. Diese hat die 24-Jährige Geschädigte in den frühen Morgenstunden des Donnerstags bei der Alzenauer Polizei abgesetzt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde eine 24-Jährige über einen längeren Zeitraum in einem noch unbekannten Wohnhaus festgehalten und hier auch Opfer eines Sexualdelikts. Der genaue Tathergang ist noch Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. In den frühen Morgenstunden des Donnerstags gelang der Frau schließlich die Flucht aus dem Haus.

Unmittelbar nach dem Verlassen des Wohnhauses konnte die Geschädigte die Fahrerin eines roten Renault Clio mit Offenbacher Zulassung anhalten und in deren Fahrzeug steigen. Die noch unbekannte Zeugin setzte die 24-Jährige schließlich gegen 05:15 Uhr bei der Polizeiinspektion in Alzenau ab und fuhr im Anschluss direkt weiter.

Die weiteren Ermittlungen hat noch vor Ort die Kriminalpolizei Aschaffenburg übernommen. Die Beamten hoffen nun auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung und insbesondere auf die Fahrerin des genannten Pkws, da diese vor allem Angaben zu dem möglichen Tatort geben könnte.

Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06021/857-1733 mit der Kriminalpolizei in Aschaffenburg in Verbindung zu setzen.

Bereich Main-Kinzig

1. Kabeldiebe auf ehemaliger Kaserne zugange: Zeugen gesucht - Hanau

(lei) Die ehemalige Underwood-Kaserne in der Depotstraße wurde am Donnerstag Ziel von Kabeldieben, allerdings gingen die Kriminellen leer aus. In der Zeit zwischen 4 und 20 Uhr zwickten sie einen an den Bahngleisen gelegenen Maschendrahtzaun auf und betraten das Gelände. Dort wurden offenbar mehrere leerstehende Unterkunftsgebäude aufgesucht und Stromleitungen in größerer Menge entfernt, die dann an verschiedenen Ablageorten auf dem Gelände wohl für den Abtransport gebunkert wurden. Durch einen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes wurden dies jedoch entdeckt, sodass es zu keinem Schaden kam. Die Polizei in Großauheim bittet um Zeugenhinweise (06181 9597-0).

Offenbach, 06.05.2022, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell